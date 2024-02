Regimentazione delle acque sul territorio

Lavori di regimentazione delle acque nel centro storico di Arcola dove c’era un guasto da riparare con urgenza, e in altre zone del territorio. Dopo l’ingente perdita d’acqua in via Valentini, dalle verifiche sono state rilevate diverse rotture alla condotta principale delle acque bianche. "In questi giorni si sono conclusi i lavori di riparazione – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Nardi – garantendo nuovamente il normale flusso delle acque". Un altro intervento sempre in tema di condotte idriche interessa via Carpione a Romito, a seguito di un sopralluogo fatto con i tecnici comunali sulla strada. "Verrà effettuata nei prossimi giorni un’attività di disostruzione della condotta delle acque bianche". A breve inizieranno le opere di raccolta acque superficiali della zona di via Aurelia nord e sotto la ferrovia, grazie anche ad un finanziamento di 450mila euro ottenuto dal Comune di Arcola.