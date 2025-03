Raccolta di adesioni per la fiera Bitesp

Il Comune di Arcola ha aderito per il secondo anno al progetto "Bitesp La Spezia - Borsa del Turismo Esperienziale per il territorio della Area Vasta della Spezia", la fiera B2B nel settore turistico esperienziale, che si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile 2025 nei locali della Spezia Cruise Terminal ed ex Dogana. Tutti gli operatori turistici del territorio arcolano interessati a partecipare sono invitati alla presentazione del progetto venerdì 7 alle 17 nella Sala Polivalente in Piazza 2 Giugno al Ponte di Arcola. Sarà presente anche Gianluca Giannecchini, consulente Tdel trismo di Ala (Area Vasta ligure apuana). Per maggiori informazioni contattare ufficio turismo del Comune 0187952820 referente Daniela Tresconi.