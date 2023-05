Quando l’elezione arriva...dall’alfabeto

L’ufficio elettorale centrale della Prefettura di Spezia ha convalidato i voti delle amministrative di Sarzana. Nessuna sorpresa dunque nell’esito della vittoria di Cristina Ponzanelli e degli eletti delle liste della coalizione di centro destra. Quindi sono confermati eletti in consiglio comunale Carlo Rampi, Raffaella Plicanti e Stefano Cecati (Fratelli d’Italia); Stefano Torri (Lega); Clelia Devoto, Sara Viola, Massimo Battaglia, Davide Borsi (Cristina Ponzanelli Sindaco). In questa lista civica si è verificata una curiosità. Inizialmente le preferenze di Davide Borsi era state indicate in 100 e quelle di Renzo Ravecca 97. Dalla verifica effettuata sono invece arrivati in parità entrambi con 99 voti. In questi casi conta l’ordine alfabetico indicato sul manifesto elettorale quindi risulta eletto Davide Borsi. Gli altri eletti sono Luca Ponzanelli (Avanti Sarzana); Francesco Sergiampietri (Forza Italia). All’opposizione vanno insieme al candidato sindaco Renzo Guccinelli anche Matteo Tiberi e Roberto Loni (Guccinelli Sindaco), Beatrice Casini, Franco Musetti, Rosolino Vico Ricci (Partito Democratico).