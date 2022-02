Punti pesanti in palio al Vecchio Mercato: l'Hockey Sarzana punta alla Coppa

Sarzana (La Spezia) 25 Febbraio 2022 - Una vittoria per conquistare la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia. Sarà un sabato sera di fuoco sulla pista del Vecchio Mercato di Sarzana dove i 3 punti saranno preziosissimi per la classifica del campionato di serie A1 di hockey. Il confronto tra Hockey Sarzana Gamma Innovation e Tierre Chimica Montebello infatti è preziosissimo per i padroni di casa che in caso di successo conquisterebbero l’ottavo posto, utile a entrare a far parte della “final eight” che assegna la Coppa tricolore. Uno degli obiettivi, oltre alla salvezza, dichiarati alla vigilia del torneo. Il Sarzana è reduce dalla sconfitta nel turno infrasettimanale a Vercelli mentre il Montebello ha pareggiato il derby veneto contro il Valdagno. Il tecnico Mirko Bertolucci recupera tutti i suoi uomini a referto tra i quali anche il giovane Ernest Cinquini. La gara si gioca alle 20.45 diretta da Ulderico Barbarisi di Salerno e Donato Mauro di Salerno. L’Hockey Sarzana inoltre dovrà iniziare a concentrarsi anche per la sfida in Eurolega, altra competizione nella quale i rossoneri sono ancora in corsa.