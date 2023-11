Tempi lunghi per Punta Corvo: il sentiero continua a sgretolarsi. entro fine anno il progetto dei lavori

Ameglia (La Spezia), 23 novembre 2023 – Il sentiero di Punta Corvo continua a sgretolarsi. Nell’ultimo sopralluogo effettuato dai professionisti incaricati dal Comune di Ameglia di sviluppare il progetto di messa in sicurezza della falesia sono emersi nuovi movimenti franosi nella parte finale del percorso poco prima della spiaggetta, in una zona sottostante la rete paramassi posizionata anni fa dopo le prime avvisaglie del pericolo di crollo di massi.

Il nuovo inconveniente è emerso nel corso dell’incon tro che il sindaco Umberto Galazzo ha convocato all’ex scuola di Montemarcello per informare i residenti, particolarmente legati al sentiero e alla spiaggia del Corvo, della progettazione in corso curata dall’ingegnere Massimiliano Barbolini che ha già affrontato in collaborazione con i geologi Paolo Petri e Doriano Caputo le prime indagini con l’ausilio dell’ingegnere Paolo Corradeghini specializzato nelle riprese aeree con drone.

Il progetto commissionato dal Comune, stanziando a bilancio 107 mila euro, verrà concluso entro fine anno per poi procedere alla ricerca dei finanziamenti. La somma per c la messa in sicurezza e la riapertura del sentiero che da Montemarcello scende a Punta Corvo si aggira sui 2 milioni di euro ma non è escluso che possa essere superiore.

L’incontro con la cittadinanza, dopo l’assemblea di questa estate, è servito a tranquillizzare sulla volontà dell’amministrazione di affrontare un percorso non semplice e costoso che per il momento non ha finanziamento. "L’intenzione – ha ribadito il sindaco – è suddividere l’intervento in due lotti per consentire almeno una prima possibilità di fruizione. Abbiamo voluto ascoltare le impressioni degli abitanti che ben conoscono la zona raccogliendo suggerimenti. Ci siamo affidati a uno studio esperto che ha già lavorato in interventi importanti come la via dell’Amore proprio per l’interesse al recupero del sentiero".

Altro tema da affrontare, anche se non della massima urgenza, la frana nel sentiero che conduce Punta Bianca, attualmente transennato e sbarrato, anche se dalle prime indagini la soluzione non sembrerebbe particolarmente complicata e onerosa.

Massimo Merluzzi