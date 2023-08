Pulizia di canali e corsi Un piano di sicurezza

Il Comune di Arcola stanzia 64mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali. Un intervento deciso dalla giunta, in previsione delle piogge autunnali e invernali. Un progetto che provvederà a garantire la sicurezza dei canali appartenenti al reticolo idrografico minore di competenza comunale e che dopo vari sopralluoghi sono risultati bisognosi di diverse operazioni. Le sponde saranno ripulite dalla folta vegetazione, e saranno rimossi anche i detriti dall’alveo. Lavori che servono per migliorare il deflusso delle acque attraverso la risagomatura della sezione idraulica che, in caso di piogge intense, può provocare esondazione nei tratti finali, con conseguenze anche disastrose nel caso di eventi alluvionali. Ne saranno interessati i canali Arcola, Colombiera, in Via Giovato, il canale Morucciola, Praticelli, Pedemonte, in Via Porcareda. E ancora il canale Ressora, il Rio Maggio, Calesana, Canale del Monte, di Via Gaggiola, San Genisio, Torecchio. L’opera è inserita nel bilancio dell’ente per il 2023.