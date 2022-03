Promossa a pieni voti l’organizzazione di cinque partite della Coppa Carnevale

La prima esperienza è stata impegnativa ma superata a pieni voti. Segno che l’organizzazione di tanti tornei messa alle spalle in questi anni è servita per affrontare anche la Coppa Carnevale di Viareggio che si è disputata all’impianto sportivo "Marchini" di Castelnuovo Magra. Per questo l’amministrazione comunale che ha accolto la proposta del Cgc Viareggio e del collaboratore Bruno Fazzini di ospitare cinque partite ha voluto ringraziare per l’impegno lo staff della società Colli Ortonovo presieduto da Enrico Venturini. Il gruppo dei dirigenti e tecnici ha svolto con cura l’accoglienza delle squadre e del pubblico affrontando le situazioni con capacità e senso pratico.