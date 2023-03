"Problemi noti ma la situazione è migliorata"

"Oggettivamente in alcuni casi ci sono stati problemi con le liste d’attesa, ma stiamo lavorando per risolvere la situazione che nelle ultime settimane è già migliorata, e dare una nuova spinta alle visite". Parole di Paolo Cavagnaro, direttore generale di Asl 5, che non nascondendo le criticità riscontrate dagli utenti che negli ultimi mesi avevano difficoltà a prenotare visite oculistiche, ha annunciato un cambio di passo dovuto anche all’incremento dell’organico della specialità. "Negli ultimi mesi abbiamo dato priorità alla sala operatoria che lavora a pieno ritmo e al pronto soccorso in cui la presenza di un oculista è garantita dalle 8 sino alle 20 – ha precisato il primario Maurizio Postorino –. I problemi delle liste d’attesa sono legati alle visite programmabili, mentre le urgenze riescono ad essere espletate entro il tempo stabilito". Oltre al programmato, per quanto riguarda Oculistica, si riscontrano difficoltà nel reperire medici disposti a lavorare negli ambulatori del territorio. "Per il momento cercheremo di dare una risposta efficace all’utenza qui al San Bartolomeo grazie alla squadra motivata e competente che abbiamo creato – ha concluso il dottor Postorino –. Non appena possibile mi occuperò anche di rinforzare la presenza sul territorio".

E.S