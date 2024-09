Problemi irrisolti allo stadio Luperi. Tarros e Fezzanese a porte chiuse. Giudicata inagibile la tribuna

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sulla Fezzanese, sulla Tarros Sarzanese e sul Comune di Sarzana. La Lega Nazionale Dilettanti dopo alcune verifiche effettuate ha reso inagibile l’impianto comunale sarzanese del ‘Miro Luperi’. Di conseguenza le due società usufruenti del campo sportivo, appunto fezzanoti e sarzanesi, dovranno giocare a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, le partite casalinghe.

Già da domani, 8 settembre, la Fezzanese dovrà pertanto giocare al ‘Luperi’ senza l’apporto del suo appassionato pubblico dato che nella prima giornata di campionato del girone E di serie D riceverà il Seravezza. Per la società del piccolo borgo marinaro del Comune di Portovenere è un ulteriore problema che dovrà affrontare oltre alla gestione della partecipazione ad un campionato di così grande importanza che impegna già attivamente tutta la società verde ed in particolare in primis grazie all’infaticabile lavoro ed ai sacrifici della famiglia Stradini essendo Arnaldo lo storico presidente e suo figlio Ivan il vice. Verdi che ormai da anni giocano costantemente lontano da Fezzano non potendo usufruire del proprio impianto sempre in ristrutturazione.

Il problema rilevato dalla Lega Nazionale Dilettanti si riferisce alla mancanza di documentazione riguardante la sicurezza del campo sportivo. Impianto del ‘Luperi’ che ormai da anni versa in cattivo stato ed avrebbe bisogno di essere ristrutturato.

Il Comune di Sarzana e la Tarros Sarzanese, società che gestisce l’impianto, si sono subito attivate per risolvere le varie problematiche emerse e ci auguriamo che a breve il pubblico posso tornare al ‘Luperi’. Resta comunque il danno economico e logistico che ha colpito la Fezzanese e la Tarros Sarzanese ed è per questo che il problema va risolto al più presto considerando che le due società usufruenti dell’impianto dovranno giocarvi a breve altre partite.

Ricordiamo che i fezzanoti giocano nel girone E di serie D ed tra quindici giorni il 22 settembre nella terza giornata riceveranno la visita del blasonato Livorno. Mentre i sarzanesi nel girone B di promozione inizieranno il campionato sempre il 22 settembre ma in trasferta ed in casa giocheranno il 29 settembre. In merito alla vicenda sentiamo un parere del vice-presidente della Fezzanese Ivan Stradini il quale afferma: “Domenica inizieremo la nuova stagione di serie D in casa con il Seravezza che sarà una delle protagoniste del girone E di serie D ma dovremo giocare a porte chiuse a causa di problemi alla tribuna coperta che ci auguriamo vengano risolti nel più breve tempo possibile”.

Paolo Gaeta