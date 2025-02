Primo nome per “Moonland”. Il nuovo tour dei Baustelle farà tappa anche a Sarzana

Svelati con largo anticipo i primi grandi ospiti del Moonland, il festival musicale organizzato da Bluesin in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sarzana giunto ormai alla sua settima edizione e diventato di diritto uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sarzanese. Dopo il successo della scorsa edizione – la sesta - che ha visto calcare il palco della centralissima piazza Matteotti ad artisti del calibro di Elio e Le Storie Tese, Rose Villain e Max Gazzè, oltre al riuscitissimo Teenage Dream Party, si parte con il programma per quest’anno. Prima anticipazione: venerdì 18 luglio, a Sarzana, arriveranno i Baustelle. La band rock italiana composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, rappresenta una delle più raffinate e visionarie incarnazioni del genere e quest’anno ha in serbo diverse novità per festeggiare i suoi primi 25 anni di attività nel panorama musicale.

Di fatti proprio a Sarzana i Baustelle faranno una tappa di El Galactico Summer Live, una serie di appuntamenti che la storica band rock poterà nei principali festival italiani. Protagonisti assoluti degli ultimi 20 anni del rock italiano tra testi e musiche eleganti e graffianti allo stesso tempo, con l’uscita del singolo ‘Spogliami’ per Bmg, i Baustelle hanno recentemente inaugurato un nuovo capitolo della loro carriera che proseguirà con l’uscita del loro nuovo album ‘El Galactico’, prevista per il prossimo 4 aprile, ma già disponibile in pre-order al link (https://Baustelle.lnk.to/elgalacticoPR). I biglietti per poter assistere al concerto dei Baustelle che si terrà a Sarzana, il prossimo 18 luglio alle ore 21.30 saranno in vendita a partire dalle 14 di questo pomeriggio sulle piattaforme online TicketOne, VivaTicket e TicketMaster, mentre da domenica 9 febbraio i ticket saranno acquistabili anche nei punti fisici.

Per sapere quali saranno gli altri grandi ospiti del Moonland, il festival nato nel 2019 e selezionato nell’ambito della Call for Ideas, bisognerà attendere ancora un po’, ma considerando la caratura degli artisti italiani e internazionali che hanno riempito e emozionato piazza Matteotti nelle ultime sei edizioni del festival targato Bluesin- da Manu Chao a Ben Harper, passando per i Negrita, Fabri Fibra, Vinicio Capossela, Irama, Niccolò Fabi e molti altri ancora - ad attendere il pubblico sarà certamente un cartellone di qualità.

Elena Sacchelli