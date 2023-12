Prezzo del gas in diminuzione a novembre

Per chi è ancora

sul mercato tutelato

del gas, arriva in questa fine anno una buona notizia.

La bolletta è scesa a

novembre dell’1,3% rispetto al mese precedente.

Questo a causa della riduzione del costo del gas.

Rimangono invece invariati – spiega Arera, l’Autorità di regolazione per energia

reti e ambiente - gli oneri generali e la tariffa legata

alla spesa per il trasporto

e la misura. Complessivamente, nell’arco dei 12 mesi che vanno

da dicembre 2022 a novembre 2023, la famiglia tipo, cioè quella che consuma mediamente 1.400 metri

cubi di gas l’anno, ha speso 1.431 euro di gas,

al lordo delle imposte,

il 17,7% in meno rispetto al periodo dicembre 2021 - novembre 2022.

Sono dunque in discesa i prezzi per l’energia e c’è inoltre da considerare

che fino al prossimo 31 dicembre saranno

in vigore per il gas, come anche per la gestione

calore e teleriscaldamento, l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%.

Dal 10 gennaio 2024,

con la fine del mercato tutelato, cambia tutto.

Per aiutare i cittadini ad informarsi e a scegliere la tariffa migliore sul mercato libero, Arera mette disposizione gratuitamente lo sportello per il consumatore (www.sportelloperilconsumatore.it), il portale delle offerte (www.ilportaleofferte.it) e anche il numero verde 800-166654, attivo dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi. Si tratta di strumenti utili e da utilizzare per mettere a confronto prezzi e offerte delle diverse compagnie e non arrivare impreparati all’appuntamento di gennaio.

mo.pi.