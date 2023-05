Prevenzione oncologica: dibattito e visite gratuite alla ’Vaccari’

L’importanza della prevenzione è il prezioso tema affrontato oggi alle 16 nel convegno in programma alla sala ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano Magra. L’iniziativa di sensibilizzazione sui tumori femminili è organizzata dal Comune di Santo Stefano in collaborazione con lo staff della biblioteca civica "Cesare Arzelà" di Ponzano. All’incontro sarà presente Viviana Galimberti medico chirurgo specialista nella cura del tumore al seno e dirigente della divisione di senologia dello Ieo (Istituto europeo di oncologia). Insieme a Viviana Galiberti autrice del libro dal titolo ’Preziose cicatrici’ edito da Rizzoli parteciperanno Lucilla Titta biologa nutrizionista e ricercatrice per Ieo e la ginecologa Silvia Martella specializzata nelle problematiche legate alla menopausa e coordinatrice del progetto ’Benessere’. L’incontro è aperto a tutti. Al termine ci sarà la possibilità di eseguire delle visite senologiche e consulti medici gratuiti. Info: 0187-699041 o 338-7355107.