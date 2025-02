Potatura degli olivi. Al via il corso base

La coltivazione, la potatura dell’olivo e la produzione dell’olio sono attività diffuse nel territorio della Val di Magra e anche a Vezzano Ligure, dove però ci sono anche molti uliveti in stato di abbandono che, se utilizzati, potrebbero rappresentare una risorsa, sia i dal punto di vista commerciale che turistico. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di accogliere la richiesta presentata dall’azienda agricola “Lucchi e Guastalli”, che ha sede proprio a Vezzano, di ricevere un contributo per lo svolgimento di un corso base di potatura degli olivi con docenti qualificati, organizzato in collaborazione con l’Associazione produttori della Liguria. Il corso si terrà nella sede della Lucchi e Guastalli nei giorni 15 e 16 febbraio e potrà quindi godere del patrocinio e del contributo di 300 euro erogato dal Comune.