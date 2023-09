Ponzano Salute e speranza. Oggi convegno alla Vaccari

"Pensare, conoscere e sperare" è il convegno in programma oggi alle 15 nella sala ex calibratura dell’opificio Vaccari di Ponzano organizzato dall’associazione Acchiappasogni, con il patrocinio dell’assessorato ai servizi sociali del Comune di Santo Stefano Magra e dell’Asl 5. Interverranno Dino Grillai filosofo, Enzo Ceragioli medico ex direttore sanitario distretto 19, Lorenzo Cozzani medico di medicina generale, Daniela Campagnolo presidente associazione Afap, Donatella Pasquali associazione Psichiatria La Spezia, Giovanni De Peppo assistente sociale. La giornata si apre con la relazione del dottor Lorenzo Cozzani "Quali insegnamenti dal Covid". A seguire Daniela Campagnolo e Donatella Pasquali su "Autonomie e emancipazione, c’è speranza senza uguaglianza" e alle 16 il dottor Giovanni De Peppo racconterà l’esperienza del carcere di Gorgona "Animali che salvano l’anima". Intermezzo teatrale della Compagnia degli Ipertesi e alle 17.30 lettura di aforismi e poesie sulla speranza.