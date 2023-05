Ponte della Colombiera Apertura il 12 giugno

L’obiettivo è stato "quasi" centrato ma l’importante è che finalmente si veda il traguardo finale. Il ponte della Colombiera sarà riaperto il 12 giugno come ha comunicato Anas che dallo scorso ottobre si sta occupando della riqualificazione dell’infrastruttura che collega nel due sponde del fiume Magra nel territorio del Comune di Ameglia attraverso un intervento sulle saldature dei giunti. Rispetto alla data di consegna inizialmente indicata nel 23 luglio e quella poi annunciata qualche mese fa che anticipava al 2 giugno la ripresa del doppio senso di circolazione e la piena sicurezza del ponte, è stato ora indicato come giorno decisivo il 12 giugno. Esattamente un anno fa dopo un controllo venne riscontrato nell’infrastruttura un difetto tecnico strutturale risalente alla fase di costruzione dell’opera, inaugurata nel 2013 dopo la ricostruzione necessaria per il crollo del 2011. Una anomalia rilevata tramite l’esecuzione di specifiche indagini magnetotermiche che ha portato poi all’allestimento del cantiere a ottobre, riducendo il transito a una sola corsia di marcia e limitando la portata di peso ai mezzi non superiori a 7.5 tonnellate. L’infrastruttura è entrata nel perimetro di gestione Anas ad agosto 2018. La settimana scorsa il cantiere è stato spostato da un lato all’altro della carreggiata e adesso Anas ha iniziato il conto alla rovescia. "Il primo pensiero - ha spiegato il sindaco amegliese Umberto Galazzo - deve andare ai residenti, commercianti e utenti che hanno sopportato con grande senso di civiltà il forte disagio che va avanti da mesi senza mai alzare polemiche nonostante i disagi quotidiani. Mi auguro che la data del 12 giugno sia quella definitiva, auspico che almeno dal 1 giugno i movieri siano in servizio tutti i giorni e non solo nel fine settimana". "La fine dei lavori al 12 giugno – sottolinea l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – rispetta l’obiettivo di aprire la stagione turistica nel migliore dei modi".

m.m.