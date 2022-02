Luni (La Spezia) 14 febbraio 2022 - Su quel campo si sono disputate migliaia di partite di calcio dilettantistico e amatoriale. Tantissimi calciatori della Provincia spezzina hanno giocato al “Polveron” di via Laghi a Luni, così soprannominato proprio per la particolare caratteristica del terreno dove l’erba praticamente non si è mai vista. La struttura sorta nella zona artigianale, tra le segherie di marmo, diventerà un’isola ecologica. Il progetto presentato dal gestore Acam Iren al Comune di Luni ha ottenuto il via libera della conferenza dei servizi e adesso potranno così partire i lavori di realizzazione della piattaforma ecologica dove poter conferire il materiale ingombrante e non ritirabile con il normale servizio del porta a porta. Da qualche anno il Comune di Luni utilizza l’isola ecologica del Comune di Castelnuovo Magra. Il campo sportivo comunque da tempo non era più in funzione, sostituito da un nuovo centro, anche se resterà nella memoria dei tantissimi calciatori che lo hanno calcato e ricorderanno la polvere e fango come simbolo di un calcio romantico che ormai non esiste davvero più.

