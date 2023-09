'Plutino', storia di 5 cuccioli abbandonati a Arcola: scopri la storia di un cane speciale

Sarà l’arcolana Daniela Tresconi a curare la presentazione in anteprima del libro per bambini ’Plutino, il cane dell’Appennino’, scritto e illustrato rispettivamente dalle lucchesi Romina Lombardi e Elisabetta Donaglia, sabato 23 settembre alle 15 nel grande prato del Molino Groppo a Mormorola , con aperitivo finale e uno speciale intrattenimento per bambini. Il progetto del libro, che prevede un secondo volume, è stato sostenuto dal Circolo Acli Landasio, dalla Pro Loco di Valmozzola e ha avuto il patrocinio della Provincia di Parma e del Comune di Mormorola. Racconta la storia, realmente accaduta, di cinque cagnolini abbandonati dentro uno scatolone a Pieve di Gusaliggio. Tutta la comunità si prese cura dei cuccioli finché non fu trovata, per ciascuno di loro, una famiglia. "Un libro per bambini – commenta Tresconi – ma anche per adulti accompagnati da bambini, una storia che unisce valori come l’amore per la famiglia, l’accettazione di sé, l’amicizia, alla scoperta di un territorio, quello della Valmozzola appunto, rappresentata anche visivamente nei delicati acquarelli di Elisabetta Donaglia, che accompagnano il libro. Il tutto condito con divertenti imprevisti, buffi personaggi e un linguaggio leggero. Plutino, protagonista del libro, è tutto tranne che un supereroe. È istintivo, permaloso e troppo sensibile, soffre d’ansia ed ha una paura folle dell’acqua e dei bambini. Ma soprattutto si caccia sempre nei guai, alla ricerca continua di risposte su di sé e sul mondo". Il volume fa parte della collana I Preziosi di Casa Inverse, laboratorio artistico lucchese che produce libri illustrati a mano. Il libro è in prevendita su www.casainverse.it e dal 2 ottobre sarà disponibile su Amazon e su tutti gli store di libri.