Plauso all’ex funzionaria comunale. Il premio Tucci a Barbara Rovetti

Lacrime di gioia, soddisfazione e commozione per la sarzanese Barbara Rovetti. La già funzionaria del Comune di Sarzana e ora dirigente del settore cultura, turismo, politiche sociali e educative, commercio e attività produttive nel Comune di Comacchio, lo scorso martedì ha infatti ricevuto un importante riconoscimento accademico, aggiudicandosi il premio Tucci dell’Università degli studi di Siena per la miglior tesi di laurea sull’argomento demografia e diseguaglianze territoriali.

Il premio dedicato alla memoria dello stimato docente di Economia politica dell’Università di Siena, scomparso il 24 dicembre del 2024, era volto a individuare la miglior tesi di laurea discussa tra il 2018 e il 2023 in Demografia e disuguaglianze territoriali del corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni - curriculum comunicazione, marketing territoriale e turismo. Ed è stata proprio ‘Pandemia e shock demografico’ la tesi realizzata e discussa da Barbara Rovetti nell’aprile 2023, già insignita di menzione speciale della commissione di laurea ed oggetto di omonima pubblicazione, ad aggiudicarsi l’importante riconoscimento consegnatole martedì scorso direttamente dalla famiglia del professor Tucci, dalla professoressa Buccianti e dal professor Gerardo Nicolosi, direttore del dipartimento di Scienze politiche e internazionali.

Nel suo intervento, l’ex funzionaria del Comune di Sarzana ha sottolineato l’importanza del metodo d’indagine onnicomprensivo sotteso alla ricerca "un tipo di approccio che, mediante il trait d’union rappresentato dalla demografia, ha reso possibile la costruzione di un’analisi che ha connesso diverse discipline e che diviene strumento utile anche per i decisori politici in un momento in cui il tema del declino demografico, del suo carattere strutturale e non reversibile, occupa il dibattito pubblico con un oggettivo protagonismo".

