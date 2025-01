Maltempo tra Sarzana e Carrara: pioggia forte e allagamenti

Sarzana, 6 ottobre 2021 - Pioggia forte e allagamenti nella mattina di mercoledì 6 ottobre. Accade a cavallo tra Liguria e Toscana, dove le precipitazioni hanno interessato in particolare i comuni di Luni e Ortonovo, ma anche Carrara dove nel weekend il Comune aveva approntato una importante macchina di prevenzione e soccorso.

"Nonostante la Regione non abbia emanato nessun tipo di allerta per la giornata odierna - si legge in una nota del Comune di Luni - il nostro territorio, specie nella parte alta, è interessato da fenomeni temporaleschi che hanno già provocato allagamenti e disagi alla circolazione stradale. Pertanto, per tutto il pomeriggio di oggi, mercoledì 6 ottobre, si raccomanda di prestare la massima prudenza negli spostamenti, limitando gli stessi al minimo indispensabile. Si raccomanda altresì la massima prudenza in prossimità dei corsi d'acqua a causa del pericolo di piene improvvise e violente".

Allagamenti si segnalano anche nel territorio comunale di Sarzana, in particolare al parcheggio di Porta Parma.