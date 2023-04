Pinqua, via all’iter per l’attuazione Interventi conclusi entro il 2026

Il contratto preliminare per la vendita dei due edifici e dei terreni da Marinella spa al Comune – necessari per l’attuazione del Pinqua – è stato sottoscritto ieri mattina anche dal secondo liquidatore della società, il commercialista Nanni Grazzini, che lunedì non aveva potuto partecipare all’incontro in municipio insieme al collega Giovanni Currò per impegni personali. L’atto ha dunque piena validità, anche se sottoposto alla clausola in base alla quale la cessione diventerà effettiva solo se entro 120 giorni dalla stipula del preliminare il consiglio comunale di Sarzana approverà in via definitiva il progetto di rigenerazione del borgo presentato dalla stessa Marinella, di fatto un piano attuativo di iniziativa privata (che prevede il recupero degli edifici del borgo storico, l’area sportiva e la nuova senior house da 5500 metri quadrati) già adottato in consiglio lo scorso febbraio.

La firma di ieri, in ogni caso, sblocca l’iter del Pinqua, il piano di urbanizzazione di iniziativa pubblica finanziato dallo Stato con 15 milioni di euro, e consente all’agenzia regionale Ire, a cui il Comune ha affidato progettazioni e bandi, di avviare i percorsoi per arrivare alle gare d’appalto. L’inizio dei lavori del Pinqua è previsto indicativamente nel 2024 e tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 2026, pena la perdita del finanziamento.

L’amministrazione comunale, dunque, non può che essere soddisfatta per il risultato, dopo alcuni mesi di tira e molla con la Marinella spa. Il programma innovativo per la qualità dell’abitare si articola in diverse fasi e punta a superare l’attuale situazione di degrado edilizio e ambientale del costruito storico, lo stato di abbandono delle strutture e il degrado urbanistico del litorale. Gli interventi pubblici – necessari per accompagnare la fase di rigenerazione a carico del proprietario privato delle aree e degli edifici del borgo storico – saranno in sostanza infrastrutturali. Il Pinqua si articola in sette diverse zone di intervento: Ers 1-2 per il recupero di edifici nel borgo a fini di edilizia residenziale sociale e Urba 1-2-3-4-5 che comprendono invece le opere di permeabilizzazione, pedonalizzazione e urbanizzazione del borgo, accessibilità a Ovest, passeggiata costiera, civic center e la riqualificazione della scuola di Marinella.

Nell’ambito di Ers (8,28 milioni di euro) è previsto il restauro di due fabbricati del borgo storico con l’impiego di tecnologie a secco, impianto di riscaldamentoraffrescamento a pavimento, coibentazione dei serramenti e deumidificazione non invasiva del piano terra. Previsti pergolati con pannelli fotovoltaici per alimentare pompe di calore in grado di effettuare scambio termico direttamente con l’acqua di falda. In Ers2 (1,56 milioni di euro) verrà effettuato un intervento di densificazione di due fabbricati in completamento dell’intervento precedente per 15 alloggi per una superficie totale di 710 metri quadrati che si sommano ai 29 alloggi ricavati dagli immobili ristrutturati durante Ers1.

In Urba 1 (3,1 milioni di euro) verrà pedonalizzato il centro del borgo, tutte la parti asfaltate verranno sostituite con pavimentazioni drenanti, installata l’illuminazione pubblica. Le fasi Urba 2 e 3 (645.780 euro più 2,3 milioni di euro) si focalizzeranno sul nuovo accesso dei veicoli e i parcheggi, la riqualificazione del litorale, il recupero della pineta con un nuovo parco da 30 mila metri quadrati, la riqualificazione di via Kennedy e accesso al Borgo da via Brigate Partigiane. In questa fase verrà realizzato un percorso pedonale tra le dune del paesaggio costiero che consentirà di riattivare un andamento crescente della quota della battigia fino alla pineta retrostante.

Nella fase Urba 4 (389.818 euro) l’edificazione di un civic center dove attualmente ha sede la pubblica assistenza, nel quale poter fruire di servizi comunali attraverso portali digitali. Il civic center sarà in struttura leggera in acciaio e legno con pannelli fotovoltaici sopra la copertura del parcheggio delle ambulanze. Durante la fase Urba 5 (518.821 euro) la scuola di Marinella verrà riqualificata con un nuovo corpo a integrazione di quello esistente e resa più efficiente dal punto di vista energetico e didattico anche grazie alla realizzazione di un orto.

Il totale dell’investimento è di 16.886.096 euro di cui 1,9 a carico del Comune di Sarzana per l’acquisto di immobili e aree e il resto finanziati tramite il Pinqua dal Ministero delle Infrastrutture.

Anna Pucci

Elena Sacchelli