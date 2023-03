Piazza San Giorgio: "Lavori finiti entro metà aprile"

Sono finalmente ripresi i lavori in piazza San Giorgio, per il completamento della rotatoria definitiva e la sistemazione delle aree circostanti. Secono l’amministrazione comunale, "sono stati superati i ritardi di approvvigionamento dei materiali, determinati dal contesto internazionale. L’intervento sarà concluso entro la metà di aprile".

Nei prossimi giorni la Ceragioli Costruzioni srl, che ha in subappalto i lavori per conto dall’aggiudicataria Belvedere srl, provvederà a rifinire la piazza con posa in opere della pavimentazione sulle aree ancora mancanti. Contestualmente verrà completato l’arredo urbano: messa in posa della denominazione “Città di Sarzana” al centro della rotatoria mentre una panchina, una mezza luna e una stella come richiamo al logo cittadino verranno posti nello svincolo su via Sobborgo Spina. Oltre alla nuova illuminazione di fronte all’ex hotel Laurina saranno realizzati gli attraversamenti pedonali. Uno verrà realizzato su via Muccini mentre gli altri due saranno adeguati su via Sobborgo Spina e via Sobborgo Emiliano. La riqualificazione della piazza con la realizzazione di una rotatoria per meglio distribuire il flusso veicolare tra via Muccini, via XX Settembre, provinciale 439 e via Gramsci ha migliorato il flusso veicolare, conclude l’amministrazione.