Piazza Martiri Barattolo di vetro contro i ragazzi

Un barattolo di pomodoro come richiesta di chiudere la serata e fare silenzio. Un metodo decisamente poco diplomatico ma soprattutto estremamente pericoloso quello adottato da un residente di piazza Martiri della Libertà che l’altra notte ha scagliato dalla finestra un vasetto di vetro che si è disintegrato al suolo e soltanto per un caso non ha centrato un gruppetto di ragazzi fermi in piazza a chiacchierare. Alcuni pezzi di vetro hanno colpito i giovani anche se per fortuna soltanto sui giubbotti e senza nessuna conseguenza. L’episodio non è purtroppo una novità della centralissima zona citatdina. Non è infatti la prima volta che dalle finestre dei palazzi "piovono" improvvisamente oggetti. Dall’acqua alle uova e adesso anche barattoli di vetro anche se a quanto pare risulta particolarmente difficile individuare l’appartamento dal quale vengono scagliati. Il tratto di piazza Martiri fino a piazza San Giorgio soprattutto nelle notti del fine settimana sta diventando una zona difficile come confermato dal pericoloso fuori programma dello scorso sabato ma anche dalla rissa scoppiata qualche settimana fa che ha coinvolto diversi ragazzi e ragazze. Un episodio, questo, sul quale stanno indagando i carabinieri di Sarzana che sarebbero ormai vicini all’identificazione di tutti i giovanissimi protagonisti dello scontro e per i quali non sono esclusi provvedimenti molto severi.

m.m.