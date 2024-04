Piazza Garibaldi, prove di rotatoria. "Servirà a decongestionare il traffico"

Sarzana, 27 aprile 2024 – Prove tecniche di rotatoria. I rilievi tecnici eseguiti di buon mattino sono il segnale della volontà di mettere mano alla viabilità nel centro cittadino in particolare nella zona intorno a piazza Garibaldi, che in alcune ore della giornata si paralizza creando lunghe code. La soluzione prospettata si traduce nella realizzazione di una rotatoria anche se, per il momento, il Comune di Sarzana non ha ancora una stima esatta dei costi dell’intervento e soprattutto non ha messo a bilancio i fondi per la realizzazione.

Disporre però di un progetto pronto nel cassetto consente intanto di avvalersi di un parere tecnico approfondito sui reali benefici dell’opera, quindi eventualmente autorizza ad attivarsi per ottenere finanziamenti extracomunali. Ieri mattina alla presenza della comandante della polizia municipale Ilaria Benassi e dell’assessore Stefano Torri sono state effettuate le verifiche e misurazioni da parte dello staff dell’ingegnere Giovanni Zammori al quale è stato affidato dal Comune di Sarzana l’incarico di progettare la nuova rotatoria di piazza Garibaldi che secondo le intenzioni dovrebber disciplinare il transito in uscita dalla piazza con intersezioni su viale XXI Luglio e le vie Sobborgo Emiliano e Luigi Neri.

Un progetto di cui si parla ormai da anni, fin dall’inizio dello stesso intervento realizzato su piazza San Giorgio, proprio per tentare di ridurre il traffico all’interno del centro abitato. Qualche settimana fa la comandante della polizia municipale ha firmato la determina per disporre la redazione di un progetto su piazza Garibaldi deciso per garantire un migliore deflusso del traffico garantendo anche la continuità del doppio senso di marcia nel viale XXI Luglio. La progettazione dell’infrastruttura è stata affidata all’ingegnere Giovanni Zammori.

Ma insieme alla rotatoria di piazza Garibaldi potrebbe arrivarne un’altra anche in località Montecavallo, in un incrocio sull’Aurelia da sempre particolarmente insidioso e soprattutto la sera estremamente pericoloso. "Stiamo prendendo in considerazione le due ipotesi – spiega l’assessore Stefano Torri – che hanno però esigenze differenti. Quella in piazza Garibaldi è strettamente legata alla volontà di decongestionare il traffico mentre l’altra verte più sulla sicurezza. Intanto dobbiamo predisporre i progetti e poi quantificare i costi per realizzarli. Qualora le soluzioni prospettate fossero convincenti si potrà pensare anche a richiedere finanziamenti".