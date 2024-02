Piano urbanistico comunale: "Le osservazioni presentate dai dem dimostrano solo la loro incapacità"

E’ ancora il Piano urbanistico comunale di Arcola a far discutere, o meglio, sono le osservazioni presentate sull’atto dal Pd, dopo che lo stesso partito, che esprime la maggioranza in consiglio comunale, lo aveva adottato il 9 maggio scorso. Un mese fa con osservazioni mirate, che dovranno essere sottoposte al voto del consiglio comunale in sede di definitiva approvazione dello strumento urbanistico, ne ha proposto una ampia rimodulazione. Una mossa che l’opposizione consiliare non ha ben visto e ha molto criticato ritenendo surreale aver approvato un piano e poi averlo voluto cambiare dopo pochi mesi.

"La storia degli ultimi dodici anni di amministrazione del Comune di Arcola da parte del Pd e del centrosinistra – critica Alessio Binetti, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia – ci restituisce la loro incapacità ad approntare un Piano Urbanistico Comunale, salvo poi affrettare osservazioni dell’ultimo minuto, peraltro giustificandole con un ’termine di legge’ insormontabile". Nella replica alla critica delle opposizioni il segretario del Pd arcolano Stefano Sgorbini aveva infatti chiarito che se non si fosse adottato il Puc entro il 31 dicembre 2023, la conseguenza sarebbe stata, la sospensione dell’iter autorizzativo di alcune pratiche edilizie: "Ma il segretario Pd non si è accorto in quale modo viene attualmente gestito l’ufficio tecnico di questo Comune? L’opposizione ha cercato più volte, prima nelle commissioni e poi in consiglio, di instaurare un rapporto collaborativo suggerendo una riorganizzazione e sistemazione dell’ufficio tecnico che, gravandosi dell’incombenza delle osservazioni, avrebbe dovuto affrontare ulteriori e spropositate problematiche, generando ulteriori ritardi nell’evasione di pratiche".

Il segretario dem Sgorbini aveva invitato le opposizioni ad un atto di fair play: "Atteggiamento – sottolinea Binetti che è stato consigliere comunale per Alternativa per Arcola – che come opposizione abbiamo sempre avuto, imbattendoci però in un muro di gomma. L’opposizione arcolana è ben lontana dall’essere stizzita, al contrario è lucida ed attenta all’operato di questa amministrazione e alle esigenze dei cittadini, ascolta e vive questo territorio al contrario di chi pensa di gestirlo con la presunzione di possedere elevate esperienze che, forse ormai, appartengono solo al passato".

Cristina Guala