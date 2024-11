Piace la bontà a km 0. Un successo la giornata dedicata ai prodotti delle aziende locali

Bontà a km 0 si conferma un appuntamento atteso per Arcola e per tutta la provincia. Complice una giornata quasi primaverile, l’area verde polivalente di via Porcareda domenica scorsa si è affollata di centinaia di visitatori, che hanno scelto di trascorrere una giornata in famiglia tra cavalli, asinelli, giochi antichi e animazione. Un evento per grandi e piccini che trovano in questo spazio una dimensione tranquilla in cui è possibile mangiare insieme, giocare e avvicinarsi al mondo dell’agricoltura. Emozionante vedere come genitori e figli si siano sfidati nelle prove di abilità dei giochi antichi in legno di Simone Pelandri, le attese per provare l’emozione della monta di un cavallo o di un asinello. La festa agricola sarà un appuntamento annuale. Durante la giornata si sono anche gettate le basi per progetti futuri – ha spiegato la sindaca Monica Paganini – con la preside dell’Alberghiero Casini di Spezia, Sylva Arrighi, per tante idee di valorizzazione dei prodotti a Km 0.

Massimo divertimento con gli Ortaggi in festa che hanno coinvolto i bambini e, per riposarsi, lo spazio disegno curato dalla Cooperativa Artemisia. E’ stata anche l’occasione per acquistare al mercato del contadino con i prodotti a km 0 delle aziende agricole territoriali e per finire pranzo o merenda a base di panigacci di Podenzana, salumi bio di Santo Stefano di Magra o una bella crepes e cioccolata calda delle nostre associazioni. Guest star della giornata Pietro Catzola, il cuoco dei Presidenti con il suo libro, che ha raccontato i segreti dei palati più esigenti, gli organizzatori ringraziano anche la Marina Militare per la rappresentanza del Capitano di Fregata Emilio Lalli.

Cristina Guala