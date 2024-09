Percorsi della rete sentieristica ligure. Manutenzione fatta lungo 5 chilometri

Dopo la manutenzione del sentiero 433 che dal Monastero di Santa Croce giunge a Montemarcello per poi collegarsi fino a Zanego, stanno proseguendo i lavori di pulizia dei sentieri di Ameglia che rientrano nella rete sentieristica ligure.

Gli interventi, iniziati lo scorso mese per mano del Comune e che a oggi – con la messa in sicurezza del sentiero 422 nel tratto tra il termine di via Maestà, in località Boccabello, fino al Belvedere, per poi proseguire nel tratto soprastante fino al cimitero di Montemarcello e a seguire fino al borgo – hanno reso pienamente fruibili 5 chilometri di sentieri, sono il frutto di un accordo di collaborazione tra l’amministrazione Galazzo e l’Ente Parco Montemarcello Magra-Vara per la manutenzione dei sentieri appartenenti alla Rete escursionistica ligure che rientrano nel comune di Ameglia.

Come sancito dalla delibera di giunta che andava ad approvare l’accordo, il Comune, a fronte di un contributo economico pari a 16 mila euro, si è reso parte attiva nell’opera di manutenzione dei sentieri che sono in carico al Parco. I lavori di manutenzione della rete sentieristica amegliese non sono però conclusi, ma continueranno nelle prossime settimane con ulteriori interventi.