Pedalata e visite mediche gratisgrazie all’Aies

Ritorna l’appuntamento con le buone pratiche per favorire la salute. Dopo qualche anno di sosta, domenica si pedala pensando al cuore grazie all’organizzazione curata dall’Aies di Ortonovo presieduta da Giuseppe Vinazzani e con il patrocinio ddei Comuni di Luni e Castelnuovo e Regione Liguria. La sesta giornata della prevenzione, con la 25ª edizione della pedalata ecologica, prevede dal mattino la possibilità di sottoporsi gratuitamente a visite mediche negli spazi dell’oratorio della chiesa del Preziosissimo Sangue a Caffagiola messi a disposizione dal parroco don Carlo Cipollini. Grazie alla collaborazione dell’Asl 5 si potranno effetturare incontri per la prevenzione delle malattie renali a cura dell’associazione Amici del rene alla presenza della dottoressa Laura Panaro di Nefrologia e dialisi dell’Asl, visita oculistica a cura dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti della spezia, misurazione della glicemia grazie ai volontari della Croce rossa. La misurazione della pressione sarà effettuata dai volontari della pubblica assistenza di Luni. Ci sarà inoltre la possibilità di sottoporsi a elettrocardiogramma grazie a cardiologo Jacopo Fabiani e alla visita dell’udito con la dottoressa Pamela Cardillo del centro per l’udito di Dogana. La tradizionale ’Pedalata pensando al cuore’ non è competitiva ed è aperta a tutti, basta possedere una bici e avere voglia di stare in compagnia. Il ritrovo alle 9.30 al parcheggio del bar Corsi di Serravalle e dopo il saluto del sindaco Alessandro Silvestri si parte per un percorso di circa 14 chilometri per le strade secondarie dei territori di Luni e Castelnuovo. L’arrivo, intorno alle 12.30 è all’oratorio della chiesa del Preziosissimo Sangue. A seguire pranzo sociale su prenotazione ai numeri 349 5360707 e 0187 660705. Saranno estratti a sorte anche i premi offerti da Macelleria Baldini Carni e Ferramenta Daniela Lamberti. In caso di pioggia la Pedalata verrà annullata ma resta valido il pranzo sociale che si svolge al coperto oltre naturalmente al programma delle visite mediche.

m.m.