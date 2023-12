Paura nel borgo. Segnalati 3 ladri

Una notte di apprensione nel centro storico di Santo Stefano Magra, tra i disagi dovuti al guasto che ha tolto la fornitura di gas a oltre 200 abitazioni e l’incubo dei ladri che hanno visitato un paio di abitazioni e sono stati messi in fuga dagli allarmi.

Sono arrivate diverse chiamate ai carabinieri che hanno perlustrato il territorio e le zone più isolate seguendo le indicazioni dei residenti spaventati dalla presenza di tre persone viste aggirarsi nei giardini. I militari raccolto diverse testimonianze di abitanti che hanno descritto le persone più che sospette.

Intanto dopo due giornate di disagio a causa di una improvvisa sospensione del gas a uso domestico la situazione è tornata alla normalità. "La causa della mancanza di gas che dalla mattinata di sabato al pomeriggio di domenica ha interessato via Mazzini – scrive Italgas – si deve attribuire a una perdita di acqua dalla rete idrica, non di proprietà Italgas, che ha danneggiato una tubazione del metano. L’acqua, fuoriuscendo dalla condotta con una pressione elevata, ha perforato la condotta del gas che, di conseguenza, si è riempita d’acqua generando il disservizio. I tecnici Italgas hanno messo in sicurezza l’area e hanno continuato a lavorare per tutta la giornata di domenica. Dopo aver rimesso in esercizio l’intera rete di Santo Stefano Magra, i tecnici Italgas hanno provveduto all’attivazione delle singole utenze passando abitazione per abitazione".