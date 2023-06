Paura a Sarzana: automobilista aggredito e rapinato al distributore

Sarzana (La Spezia), 30 giugno 2023 – La sosta al distributore si è trasformata in un incubo. L’automobilista è stato aggredito e rapinato da due giovani extracomunitari che hanno approfittato dell’ora tarda e del poco transito sulla strada per mettere a segno il colpo sventato però dall’arrivo di due pattuglie dei carabinieri di Sarzana.

E’ accaduto l’altra sera dopo le 22 in via Muccini poco prima della zona dei Ponti di Ferro. Al distributore automatico si è fermato uno spezzino di 43 anni per fare rifornimento ma si è ritrovato circondato da due giovani, un marocchino di 22 anni e un algerino di 18 entrambi clandestini nel nostro Paese e senza fissa dimora, che si sono impossessati del telefonino che l’uomo aveva lasciato sul sedile anteriore dell’auto.

Al tentativo di allontanarli per riprendere il suo smartphone il malcapitato è stato preso a spinte e calci e rapinato della collanina d’oro che portava al collo provocandogli delle escoriazioni. Per sua fortuna sono arrivate le pattuglie dei carabinieri: i due giovani hanno tentato la fuga ma sono stati fermati sull’altro lato della carreggiata a poca distanza dal distributore. Sono stati arrestati.

A Lerici un marocchino è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della locale stazione impegnati nel controllo delle spiagge. Il 25 enne pluripregiudicato anche per reati contro il patrimonio e ora sottoposto alla misura dell’obbligo di firma era tenuto sotto osservazione: i carabinieri lo hanno sorpreso quando aveva appena asportato una borsa e uno zaino a due bagnanti, con oggetti personali, soldi e due smartphone.

m.m.