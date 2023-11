Parte lunedì da Bocca di Magra campagna di ascolto delle frazioni

La campagna di ascolto delle frazioni inizia lunedì da Bocca di Magra. Il Comune di Ameglia infatti ha deciso di avviare una serie di appuntamenti nelle varie zone del territorio per ascoltare le esigenze dei residenti oltre che per presentare le progettazioni che sono previste a partire dal prossimo anno. Il primo incontro è fissato lunedì pomeriggio alle 17.30 al circolo dell’associazione Bocca di Magra nella passeggiata lungofiume alla presenza del sindaco Umberto Galazzo, assessori e rappresentanti della frazione marinara. L’occasione sarà utile per rispondere agli interrogativi che sono già stati rivolti all’amministrazione comunale sul tema della conclusione degli interventi i realizzazione degli argini e della stazione di pompaggio, in capo a Regione Liguria, ma anche agli interventi di stretta competenza comunale. Si parlerà di decoro urbano, pulizia delle spiagge e delle scogliere (stesso discorso per il litorale di Fiumaretta) per le quali l’ente ha appena firmato l’ordinanza che autorizza la raccolta del legname da parte dei cittadini prima del successivo abbruciamento. Nelle prossime settimane la giunta predisporrà gli appuntamenti nelle frazioni del Cafaggio, Ameglia paese, Fiumaretta e Montemarcello dove per altro c’è già stato recentemente l’incontro per affrontare il percorso di recupero del sentiero per Punta Corvo.