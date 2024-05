I giudici stoppano l’acquisizione del Comune, i parcheggi di Marinella Spa saranno a pagamento

Ameglia (La Spezia), 28 maggio 2024 – È stata depositata ieri mattina la sentenza del Tribunale amministrativo regionale ligure che si è espresso a favore della Marinella spa sulla questione relativa all’acquisizione sanante – istituto con il quale si dispone che l’amministrazione comunale utilizzi senza titolo beni per scopi di interesse pubblico anche in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio – deliberata dal consiglio comunale di Ameglia lo scorso 18 aprile – degli spazi di piazza Santa Croce e di piazza XX Settembre. Una questione annosa, per la quale ieri è arrivata una svolta che di fatto potrà consentire alla società in liquidazioni di riappropriarsi delle aree di sua proprietà, da tempo adibite a parcheggio, e di gestirle direttamente.

A seguito della delibera di giunta dello scorso febbraio, la pratica di acquisizione al patrimonio comunale degli spazi di piazza Santa Croce e XX Settembre A Bocca di Magra era stata poi approvata dal consiglio comunale, cui aveva partecipato la solo maggioranza, avvallando il procedimento di acquisizione quantificato da perizia redatta dal geometra Mirko Romagnani in 300 mila euro da corrispondere alla Marinella Spa. La società in liquidazione, rappresentata dall’avvocato Gabriele Calevro, aveva però presentato ricorso al Tar contro il Comune difeso dall’avvocato Roberto Damonte per l’annullamento della delibera finalizzata all’acquisizione sanante delle aree a patrimonio dell’ente. Soluzione che il Comune aveva ritenuto di poter adottare – tenendo presente che gli spazi in questione erano da anni utilizzati dall’ente che oltre all’asfaltatura ne garantiva anche la pubblica che la pubblica illuminazione – per disciplinare sia la sosta che la viabilità di accesso alla frazione, stabilendo successivamente gli eventuali criteri assegnazione degli spazi ai residenti e la cura diretta degli stalli e non attraverso un eventuale gestore privato. Ma il Tar venerdì ha accolto l’istanza cautelare presentata da Marinella spa e sospeso gli atti impugnati. L’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso è stata fissata al 4 ottobre. Sino ad allora sarà la Marinella spa a gestire i parcheggi di Bocca di Magra che diventeranno quindi a pagamento.