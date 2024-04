’ParallelaMente’. Gli artisti locali protagonisti

Torna il consueto appuntamento con parallelaMente, rassegna off del Festival della Mente promossa da Comune di Sarzana e Fondazione Carispezia con il coordinamento di Orianna Fregosi. L’XI edizione della rassegna – prevista mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 agosto, con possibilità per gli artisti visivi di protrarre le esposizioni fino a domenica 1 settembre – vuole aprirsi alla contaminazione e allo scambio tra artisti che operano in ambito locale e realtà provenienti da fuori. Sarà il confronto e l’incontro con l’altro il tema da raccontare attraverso differenti pratiche artistiche. Vari gli ambiti di indagine: arti visive, arti performative, reading, interventi musicali, teatro di strada e arte partecipata. E un’area dedicata ai più piccoli: parallelaMente Kids. Le proposte degli artisti locali dovranno essere inviate entro le 23 del 20 maggio a [email protected], indicando tipologia dell’intervento, breve descrizione ed esigenze tecniche.