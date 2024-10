Pallamano Sdg Spezia. Un derby da incorniciare

Ottime notizie per la Sdg Spezia Pallamano, che nella palestra "2 Giugno" firma un esordio con i fiocchi, battendo per 37 a 27 la Polisportiva Carrarese. "Un derby atteso e carico di emozioni" lo definisce il club, il cui risultato di fronte al pubblico amico è maturato dopo un inizio gara difficoltoso e al termine di un secondo tempo in cui i Seawolves hanno imposto il loro gioco. Partiti a singhiozzo, scontando anche l’emozione del ritorno in B, i locali hanno reso più fluide le loro azioni e hanno controllato gradualmente il match grazie a una difesa solida e affidabile.

"Il derby è sempre una partita speciale e l’emozione si è sentita – ha commentato l’allenatore Alessandro Perotto a fine gara –; nel primo tempo eravamo un po’ contratti, ma poi ci siamo sciolti e i ragazzi hanno dimostrato tutto il loro valore. Sono molto soddisfatto della prestazione, anche se c’è ancora tanto lavoro da fare. È stata una vittoria meritata, ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita contro Follonica (in programma sabato 19, ndr), che sarà un altro test importante per noi". Una nota di plauso alla tifoseria della Sdg, che non ha deluso squadra e società, dimostrandosi ancora una volta un sostegno imprescindibile per i giocatori.

"Il pubblico è stato fantastico – ha sottolineato il presidente Mattioni –: vedere la palestra 2 Giugno così piena ci riempie di orgoglio. Vogliamo che questa sia la nostra casa e che sia sempre così affollata. I tifosi hanno creato una cornice bellissima e hanno spinto i ragazzi nei momenti difficili". E nell’intervallo, tre di loro sono stati coinvolti in una sfida in campo, che ha assegnato al vincitore la maglia ufficiale della squadra. Per coach Perotto e i suoi, il la seconda di campionato prevede la trasferta contro il Follonica, in programma nella città toscana sabato alle 19: un’occasione per confermarsi e dimostrare che l’anno di stasi ha permesso al club spezzino di prendere al meglio la rincorsa per una nuova stagione ai vertici.

Ecco il tabellino della sfida tra Sdg Spezia Pallamano e Polisportiva Carrarese finita 47 a 27. In campo per lo Sdg Spezia Pallamano: Andreini, D’Ettorre, Fedi 1, Galano 5, Lorenzelli, Mazzi, Munno 1, Pallano, Pelli F. 7, Pelli G. 7, Perotto E. 8, Perotto T. 8, Portonato, Romeo, Scappazzoni, Scarcella. Allenatore: Alessandro Perotto. In panchina anche il presidente Cristian Mattioni e Vittorio Pelli. Parziale: 12-9 Arbitri: Della Maggiora e Nocentini.

Gli altri incontri del girone toscano di serie B maschile: Grosseto-Follonica 32-35, Mugello-Petrarca 21-18, Prato-Olimpic 37-33, Tavarnelle-Medicea 23-18 Classifica: Spezia, Tavarnelle, Prato, Mugello, Follonica 2, Arezzo, Grosseto, Olimpic M.M., Medicea e Carrarese 0.

Chiara Tenca