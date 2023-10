Otto spettacoli per i bambini. Danza e musical

Saranno invece ben 8 (tutti in doppia replica) gli spettacoli che Francesca Lateana ha pensato per coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie. Ad aprire I Piccoli Impavidi Fuori Luogo Kids domenica 19 e lunedì 20 novembre sarà la compagnia Zaches Teatro che porterà in scena Cappuccetto Rosso.

Importanti novità anche per quanto riguarda la danza: quest’anno infatti alcuni appuntamenti del Festival Fisiko! si svolgeranno proprio agli Impavidi, dove avrà luogo anche uno stage volto a selezionare giovani talenti locali de IFunamboli. In programma anche il musical "Chicago By Fosse" di Four Step Choir e la ripresa del grande successo dello scorso anno Nightmare Before Christmas, a cura del Coro De André di Pietro Sinigaglia e Gloria Clemente.

E.S.