'Ostaggio' di un ascensore: disabile bloccato in stazione

Sarzana (La Spezia), 14 aprile 2023 - I lampeggianti di diversi mezzi di soccorso hanno fatto temere l’altra sera qualcosa di grave alla stazione ferroviaria di Sarzana. Per fortuna non si è verificata nessuna tragedia ma un episodio comunque di grande disagio che ha visto come involontario protagonista un viaggiatore diversamente abile rimasto chiuso all’interno dell’ascensore della stazione.

Per questo sono stati allertati i soccorsi e in un attimo, l’altra sera dopo le 21, la piazza Jurgens è stata illuminata dai lampeggianti delle camionette dei vigili del fuoco e delle ambulanze della Pubblica Assistenza di Misericordia e Olmo di Sarzana. Il problema si è verificato dentro il vano dell’ascensore appositamente riservato ai disabili per consentire di raggiungere i vari binari senza dover utilizzare le scale di accesso alle piattaforme. Però l’ascensore a un certo punto ha fatto le “bizze“ e si è bloccato nel bel mezzo del tragitto. E a quel punto la situazione si è complicata.

A quell’ora in stazione ferroviaria, a parte il via vai dei pendolari, non sono aperti i servizi all’utenza. Per fortuna il sistema di allarme presente che consente di segnalare qualsiasi difficoltà all’interno del montacarichi era funzionante. Sul posto sono intervenuti i militi della Pubblica Assistenza di Sarzana che hanno la disponibiltà delle chiavi dell’impianto proprio per intervenire immediatamente in caso di difficoltà. L’allarme è rimbalzato anche alla caserma dei vigili del fuoco di Sarzana che hanno inviato le proprie squadre. Per fortuna la situazione, di indubbio disagio per il viaggiatore, si è risolta senza ulteriori problemi al malcapitato che si è rassegnato alla paziente attesa dell’arrivo dei soccorritori.

m.m