"Ospedale di Sarzana declassato: il piano sanitario della Regione"

Un ospedale declassato e ulteriormente indebolito. L’allarme è lanciato da Valter Chiappini, ex dipendente Asl 5, consigliere comunale e rappresentante del gruppo "Sinistra per Sarzana" oltre che componente del Manifesto per la sanità. "L’ospedale San Bartolome nel nuovo Piano socio sanitario regionale verrà declassato a livello di ospedale di base a forte integrazione con il territorio ovvero disporrà di chirurgia generale, ortopedia, medicina, pronto soccorso con servizi di radiologia e laboratorio analisi. Sarebbe impietoso fare confronti con i reparti che ci sono anche solo oggi, già tagliati negli ultimi tre anni rispetto al periodo pre Covid, ma si tratterebbe di una ulteriore pesantissima riduzione perdendo definitivamente gli attuali pneumologia, urologia, oculistica e tutte le specializzazioni che afferiscono all’attuale chirurgia come chirurgia tiroidea, flebologica, senologica e linfatica". Chiappini spegne gli entusiasmi anche sulla funzione dell’ospedale di comunità "Si tratta - conclude - di una struttura intermedia che nulla ha a che fare con un servizio ospedaliero. E’ una struttura sanitaria territoriale di massimo 20 posti letto, peraltro a conduzione infermieristica, col solo supporto di assistenza medica per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato anche attraverso i medici di famiglia".