Ordinesparso celebra il nuovo anno con 'Illuminati dalla Luna' tra teatro e danza

La compagnia Ordinesparso è pronta a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con ‘Illuminati dalla Luna’, rassegna a metà strada tra recitazione e ballo che dal 3 al 6 gennaio si svolgerà tra gli spazi della sala Ocra e il teatro degli Impavidi. Le danze si apriranno venerdì 3 gennaio, alle 21, con ‘Groenlandia Furiosa -dance me to the end of the world’ una performance audiovisiva di Nicola Pinelli e Giovanni Beretta. Durante questa serata il pubblico potrà prendere parte allo spettacolo vivendo un’esperienza immersiva nella danza e nell’incontro. A seguire "Stay with me" di e con Cristian Kosmonavt Zinfolino, Spoken Music e danza – Sarzana, con la partecipazione di Thomas Angeli, Nicola Furia, Chiara Angeli e Giuseppe De Meo.

Il 4 gennaio alle ore 21, andrà invece in scena ‘Penelope’, performance realizzata e interpretata da Aurora Rullo, che attinge alla Penelope dell’Odissea per parlare in modo più ampio delle tele che diventano trappole e del legame con il passato. A seguire ‘The Hamlet Saturday Night Show’ con Ilaria Baudone, Alessandro Beghini, Danilo Puce, Flavia Casini e la regia di Giovanni Berretta. Domenica 5 gennaio Inferno, atto secondo andrà in scena sul palco del Teatro Impavidi, alle 21, con "Con(fine) - Osmosi Dance Complex. Uno spettacolo che racconta le necessitá e le difficoltà nel relazionarsi con i propri limiti con Jessica Deschamps, Andrea Gianfranchi, Gabriele Mascolo, Neira Eilai, Emma Nerini, Samuele Ricci, Angelica Santarsiero, Lorenzo Polidoro e Erica Portunato. Prevista anche ‘Una Lunga Estate’ di Jonathan Lazzini e Giovanni Berretta con l’intervento di Andrea Pugnana. Illuminati dalla Luna si concluderà in sala Ocra, alle 21, con ‘Ines-racconto da camera’ un mix tra narrazione e performance in cui la storia di una battaglia prende vita nel corpo della performer Chiara Gisti. A seguire "I Peccati di Lazzaro" un solo grottesco-buffonesco in cui Lazzaro (Gabriele Silvi) raccoglie tutti i desideri inespressi, le ossessioni e le insoddisfazioni.

A chiudere la rassegna sarà il monologo di Sara Battolla ‘Non Io’. Negli stessi giorni della rassegna alla sala Ocra si terrà il Laboratorio antropologia teatrale condotto da Gabriele Silvi. "Quest’anno il teatro incontra la danza e come sempre noi ci incontriamo per apprendere reciprocamente e creare l’energia che nasce dal performare insieme. -sottolinea Giovanni Berretta, direttore di Ordinesparso-. Il movimento, la recitazione e la lettura del sé attore nascono dal guardarsi e conoscersi, ma soprattutto dal porsi delle domande e provare a rispondere".

Elena Sacchelli