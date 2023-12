Opere finanziate dal Pnrr. Nuove mense nelle scuole

Un intoppo che l’amministrazione comunale assicura essere stato risolto rapidamente ha segnato il passaggio dalla vecchia centrale termica al nuovo impianto di produzione calore nella scuola primaria di Nave dove sono iniziati i lavori di efficientamento energetico appaltati l’estate scorsa, nell’ambito di un progetto da 565 mila euro. I disagi legati al malfunzionamento del riscaldamento, che ha per poco lasciato al freddo il plesso, "sono stati superati – spiega il comune –, causati dai necessari lavori di ultimazione, messa in funzione e collaudo del nuovo impianto di calore". Nella stessa scuola di Nave, come anche nella primaria di Santa Caterina, sono inoltre iniziati i lavori per la rifunzionalizzazione delle mense appaltati a settembre. Si tratta di progetti resi possibili con fondi europei del Pnrr che prevedono opere di riqualificazione architettonica, impiantistica e di dotazione di attrezzature, per i quali era stato erogato un finanziamento complessivo di 93 mila euro. La progettazione era stata curata dalla Skyline Project Engineering srl e le opere affidate alla Proedil srl di Luni per Nave (investimento da circa 42 mila euro) e alla Edil Gs srls di Carrara per Santa Caterina (investimento da oltre 28 mila euro). A Nave verrà realizzato anche un adeguamento dell’impianto elettrico, oltre alla manutenzione ordinaria dei locali con tinteggiature e ripristini vari. Nel plesso di Santa Caterina la mensa verrà completamente rifunzionalizzata: la pavimentazione danneggiata e inidonea all’attività di consumazione di cibi e bevande, sarà sostituita con una nuova pavimentazione antiscivolo; verranno inoltre realizzati un nuovo impianto di climatizzazione e di ventilazione, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la tinteggiatura delle pareti. In ultimo, sarannoacquistate nuove attrezzature rispondenti alle normative in materia di consumazione di cibi e bevande.