Castelnuovo Magra (La Spezia), 12 giugno 2021 - Una donna di 25 anni, Alessandra Piga, è stata uccisa in una villetta alla periferia di Castelnuovo Magra. Ad ucciderla sarebbe stato un uomo di trent'anni, Yassine Erroum, ex compagno della ragazza. L'omicidio è avvenuto in via Baccanella, nell'abitazione. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

I Carabinieri territoriali e quelli di Sarzana stanno eseguendo i rilievi e raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa per ricostruire l'accaduto. Al momento dell'omicidio, secondo quanto appreso, sarebbe stato presente anche il figlioletto di due anni.

La donna, di origine sarda (di Maracalagonis), è stata colpita da più coltellate, una sarebbe stata fatale alla gola. Vano ogni tentativo di rianimazione. Nella villetta, per i rilievi, anche la sezione scientifica dei carabinieri. A supporto dell'attività dei carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Castelnuovo Magra è sotto choc per quanto accaduto. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 16 e ha sconvolto un tranquillo sabato pomeriggio. La villetta si trova in una zona residenziale ed è vicina ad altre abitazioni. Sconvolti i vicini. La strada e l'ingresso della villetta sono state transennate.

Intorno alle 15.30 una chiamata ai carabinieri: le persone che stavano passando sulla strada provinciale, dove è l'abitazione, hanno sentito urla furibonde. Nella casa abita l'ex marito della donna, marocchino di 30 anni. La vittima era andata forse per parlare della separazione in corso, portando con sé il figlio e anche un'amica. Ma è scoppiata la lite furibonda, la ragazza è stata colpita con più coltellate, una, fatale, alla gola. L'amica della donna ha preso il bambino e si è chiusa in bagno, i vigili del fuoco li hanno fatti passare da una finestra. L'uomo si è barricato in casa e quando i carabinieri sono riusciti a entrare ha ferito anche loro, tagli alle braccia e alle mani. E' stato bloccato e portato in ospedale in stato di alterazione. I carabinieri hanno trovato la casa a soqquadro e tracce di sangue dovunque, la 25enne senza vita con la gola recisa. Sono ancora in corso i sopralluoghi e i rilievi tecnici del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale, che stanno anche ascoltando la testimonianza dell'amica della vittima. L'uomo è piantonato in ospedale.

