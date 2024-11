Olio di gomito e tanto entusiasmo. Gli abitanti tirano a lucido il borgo: "Trebiano è la nostra casa comune"

Hanno pulito la frazione dove abitano, i sentieri, le stradine, persino i segnali stradali. Sabato scorso gli abitanti di Trebiano si sono armati di secchi, palette, scope, dimostrando un grande amore per il loro territorio, tanto che l’hanno tirato a lucido. Si sono incontrati e hanno formato un gruppo numeroso di residenti, dai più giovani ai più anziani, riuniti nell’iniziativa ’Puliamo e gustiamo’ per una pomeriggio di pulizia comunitaria organizzata dalla neonata Pro Loco Trebiano. "Armati di scope e palette, ci siamo incontrati in piazza e ci siamo divisi in squadre – spiegano orgogliosi di quanto hanno fatto –, ognuna dedicata a una via del nostro amato borgo medievale. In sole due ore, siamo riusciti a pulire l’intero paese, da cima a fondo". Non hanno tralasciato nessun angolo, con le scale hanno lucidato a lustro anche il cartello che indica il nome della frazione arcolana. Dopo tanto lavoro, il meritato riposo: "Ci siamo ritrovati nella nuova piazza sotto il castello per una merenda – concludono dalla pro Loco – sgabei freschi, torta salata fatta in casa e una deliziosa torta di zucca vegana e senza glutine. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato per far splendere di nuovo Trebiano". Balthasar Sieders e Joshua Pagano, responsabili della nuova realtà associativa, che ha già iniziato a promuovere mostre, hanno intenzione di svolgere molte manifestazioni e la gente del luogo ne è felice. L’ultimo evento è stata la festa di Halloween organizzata nella sede per i giovani di Trebiano. Il momento clou è stato un giro nel borgo dove alcuni residenti si sono travestiti e hanno fatto a tutti un bello spavento ma subito dopo una bella risata. La Pro Loco Trebiano è un progetto di volontariato per rendere il borgo arcolano ancora più attraente e piacevole per i suoi abitanti e per chi lo visita.

Cristina Guala