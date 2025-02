Oggi l’ultimo saluto a Lorenzo Bertanelli

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14.45 nella chiesa di San Domenichino, a Massa, i funerali di Lorenzo Bertanelli, il dipendente della Mecline di Carrara morto dopo esser stato travolto da un’elica di uno yacht mentre stava lavorando ai Bacini 2 nel porto di Genova. Il giovane di 36 anni era originario di Sarzana anche se ormai da molti anni viveva a Massa con la famiglia. La salma è all’obitorio del capoluogo apuano, dove i tanti amici hanno portato il loro estremo saluto al giovane. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, con la determinazione di andare in fondo al caso e capire con chiarezza la dinamica dell’incidente e valutare se possano esserci responsabilità per quanto accaduto.