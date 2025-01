Nuovo parco inclusivo San Rocco. Al via il primo lotto degli interventi. Affidate pulizia e piantumazione

Sono stati affidati i primi lavori per avviare la realizzazione del ’Parco inclusivo San Rocco’ a Luni, un’area verde di pubblico utilizzo accessibile anche alle persone con disabilità. Il progetto per la riqualificazione dell’area che corre lungo il Parmignola e va da Biottanello e San Rocco – in passato già usata come sede di feste popolari e della storica fiera di San Rocco ma poi danneggiata dalle esondazioni del torrente – era stato approvato dalla giunta due mesi fa. La riqualificazione avrà un costo complessivo di 229.483 euro ma è stata suddivisa in tre lotti funzionali. Il primo lotto è quello già approvato, per un importo di 82.282 euro, finanziato con risorse di bilancio comunale: l’assegnazione delle opere è stata perfezionata e i lavori saranno eseguiti in questi primi mesi del nuovo anno: piantumazione di nuove essenze arboree e arbustive autoctone studiate dall’agronomo Alberto Dazzi, che firma l’intero progetto di riqualificazione.

Gli affidamenti riguardano proprio questo primo lotto: con determinazione dirigenziale del 30 dicembre, la ditta Cargiolli Marzio di Sarzana è stato affidato l’interveno da 65.208 euro (compresa Iva al 22 per cento). La ditta dovrà provvedere alla ripulitura del terreno con mezzo meccanico e all’abbattimento e rimozione delle piante ad alto fusto presenti; dovrà quindi realizzare un sentiero di accessibilità interno al parco, fornire e mettere a dimora piante di medio e basso fusto e cespugli; realizzare l’impianto di irrigazione interrato in tubi di polietilene nero, comprensivo di elettropompa; formare il prato fiorito. I lavori dovranno essere ultimati entro 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di consegna. Nel contempo, alla ditta Legnolandia srl di Forni di Sopra (Udine) è stata affidata la fornitura e posa in opera del percorso vita da installare nel parco per l’importo complessivo di 10.819 euro compresa Iva al 22 per cento; il percorso avrà 13 stazioni, compresa quella di partenza, con indicazioni 2 lingue (Italiano e Inglese) e consentirà lo svolgimento di esercizi a corpo libero ma anche su attrezzature in legno come l’asse di equilibrio di 4 metri, le triple sbarre, la panca piana, due spalliere verticali ed una orizzontale, una panca inclinata, un’asse per esercizi aerobici, una serie di ostacoli verticali per l’allenamento aerobico e cardio.

Successivamente si proseguirà nell’attuazione del progetto secondo il progetto complessivo già determinato. Il secondo lotto vedrà la realizzazione della parte strutturale: illuminazione dei vialetti, panchine, tavoli e altri arredi per 86.738 euro che si conta di coprire con risorse esterne avendo il Comune partecipato al bando ’Re:azioni - Seconda edizione. Difendi l’ambiente, costruisci il benessere di domani’ a cui il Comune di Luni ha partecipato; in caso di mancato finanziamento esterno, il Comune provvederà di nuovo con risorse proprie. Il terzo lotto, per un importo di 60.462 euro, prevede l’installazione di attrezzi ginnici per creare una palestra nel verde.