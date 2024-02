Nuovo centro sportivo. Contrario anche il Pci

Dopo l’assemblea di ieri pomeriggio, stamani ’passeggiata’ contro il nuovo centro sportivo in via Navonella: ritrovo alle 10.30 dal parcheggio Conbipel. Contro il progetto anche il Pci di Sarzana e Val di Magra: "L’intervento comporta una parziale variante al Prg per cambio di destinazione di alcuni terreni agricoli. Appare evidente come tutto ciò porti a stravolgimento del territorio con importanti disagi per la popolazione viste le ripercussioni sul traffico e sull’ambiente per la cementificazione.

Il progetto implica, inoltre, un inutile spreco di risorse che sarebbe opportuno destinare ad altri settori sociali essenziali, non a strutture di interesse, per lo più, di élites sarzanesi data la caratteristica degli sport a cui saranno dedicate". Per questo "il Pci è al fianco della popolazione e sarà con loro nella mobilitazione nell’intento di fermare un ulteriore scempio del territorio".