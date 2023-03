Nuova toponomastica "Così c’è più sicurezza"

Quelle abitazioni in strade con nomi incerti e senza numeri civici erano diventate un problema. Una deregulation con pesanti ripercussioni soprattutto per i mezzi di soccorso. Così l’amministrazione comunale castelnovese, sollecitata dagli stessi operatori dell’emergenza, ha deciso di risolvere il problema una volta per tutte. Primo passo è stata quella di fare una mappatura della situazione. Per quanto riguarda gli adempimenti successivi a eventuali cambi di indirizzo, sarà il Comune a registrare la variazione dell’indirizzo nell’archivio anagrafico e successivamente provvederà alla comunicazione dei nuovi recapiti ai principali soggetti pubblici fornitori di servizi in modalità esclusiva (Acam acque, Asl. Poste Italiane ecc). "Non sarà necessario invece modificare i propri documenti, come carta d’identità o patente, ma il cittadino dovrà occuparsi delle comunicazioni presso eventuali soggetti privati, come banche, assicurazioni e utenze telefoniche" – ha sottolineato il sindaco Daniele Montebello. Entro la fine di settembre di quest’anno, la ditta incaricata dal Comune provvederà alla consegna delle nuove targhette di numerazione civica da apporre presso le abitazioni di ciascuna famiglia. Il riaggiornamento, comprensivo delle nuove targhette con i numeri civici, porterà un costo di circa 85 mila euro. Da qui la decisione dell’Ente di far partecipare alla spesa anche le famiglie che hanno le case nel territorio. Il costo ad immobile sarà di 15 euro. In programma anche una serie di assemblee per informare la cittadinanza. Per info 335 1312293 martedì e giovedì dalle 15 alle 17