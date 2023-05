"Non è morto il Pd ma il buonsenso"

"E’ morto il buonsenso". Renzo Guccinelli ha espresso dispiacere e preoccupazione per i manifesti a lutto che sono stati affissi alle porte del locale di piazza Luni che ha ospitato per mesi la sua base operativa in vista delle elezioni amministrative. "Non è defunto il Partito Democratico - ha spiegato - ma il senso del rispetto e la decenza". La zona è sicuramente coperta da telecamere di videosorveglianza e non è escluso che nei prossimi giorni l’autore del gesto possa essere convocato per una chiacchierata negli uffici delle forze dell’ordine. Se non altro per pagare la sanzione amministrativa dell’affissione abusiva.