Navetta tra il Piano e il Ponte: "Un servizio davvero utile"

Sold out per il servizio navetta da nove posti che collega il Piano con il Ponte di Arcola, molte persone sono salite a bordo mercoledì del piccolo bus per raggiungere il ‘centro’ commerciale di Arcola, dove si svolge il mercato settimanale e dove ci sono supermercati, negozi, bar e il parco. "Grande apprezzamento da parte degli anziani che fruiscono del servizio per raggiungere il mercato settimanale e le attività commerciali del Ponte muniti dei loro carrelli della spesa. Il nostro impegno – ha detto la sindaca Monica Paganini – a fianco di una parte più fragile della nostra comunità". La navetta era stata avviata con modalità sperimentale fino a dicembre, visto il riscontro positivo, diventa ora effettiva fino alle fine di maggio, termine del mandato dell’amministrazione. Il servizio è attivo nelle giornate di mercoledì, in concomitanza con il mercato settimanale e il sabato, con una corsa in andata alle 9.30 e il rientro alle 11.30. La partenza è da via Fratelli Rosselli con il percorso: via Fratelli Cervi , via Bruno Buozzi, viale XXV aprile, via Amendola, sottopasso ferrovia, piazza Falcone Borsellino. Per chi voglia usufruirne è sufficiente trovarsi in strada.