A Sarzana si pensa già al Natale: luci ed eventi per animare la città. Mostra d’arte per attirare i turisti

Sarzana, 17 settembre 2023 – La lunga estate di iniziative e manifestazioni sta gradualmente spegnendo le luci che per mesi hanno illuminato la città e adesso si inizia a pensare alla programmazione del periodo natalizio che da fine novembre arriverà all’Epifania. La cultura sarà ancora al centro del progetto del Comune di Sarzana, cercando di proseguire l’onda lunga delle mostre d’arte che hanno caratterizzato le ultime stagioni alla Fortezza Firmafede.

Si sta infatti lavorando a un nuovo nome di spicco che possa unirsi a quelli importanti degli ultimi anni focalizzando l’attenzione dei turisti e visitatori anche in un momento, dicembre-marzo, storicamente difficile per il settore. E poi naturalmente si sta pensando all’abbellimento della città, alla collaborazione con le attività commerciali, all’illuminazione, all’installazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio oltre alla programmazione della stagione teatrale curata dagli Scarti, gestori del Teatro Impavidi.

La giunta comunale ha già deliberato le linee di indirizzo allo scopo di valorizzare il centro cittadino, dando massimo risalto alle attività commerciali partendo dal 30 novembre, giorno di Sant’Andrea patrono della città, fino al 6 gennaio. Lo scorso anno venne stanziata a bilancio la somma di 200 mila euro per l’installazione e addobbo degli alberi natalizi, luminarie e proiezioni su alcuni edifici.

Alla voce di bilancio l’ente ha stanziato, al momento, 50 mila euro nella speranza di intercettare i finanziamenti del Fondo Unico per il Turismo di Regione Liguria. La giunta ha quindi dato mandato agli uffici di avviare l’indagine di mercato per l’individuazione dei servizi e fornitori per la realizzazione di un progetto di eventi e installazioni natalizie analogo, se non superiore, a quello dello scorso anno, quello del rilancio dopo le difficoltà dei due precedenti legati all’emergenza sanitaria.

"Dopo una grande estate – spiega l’assessore Giorgio Borrini – davvero ricca, stiamo già lavorando a un inverno e un Natale che possa arricchire Sarzana di un’atmosfera unica. I numeri delle presenze turistiche sono in crescita costante tutto l’anno, anche rispetto al periodo precovid e in particolare nei periodi destagionalizzati, testimonianza che la strategia di promozione adottata negli ultimi cinque anni sta dando i suoi frutti. Vogliamo proseguire in questa direzione, per vivere tutto l’anno la città".

Massimo Merluzzi