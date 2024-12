Musica live per tutti i gusti

Triplo live venerdì 13 dicembre allo Shake Club di via Valdilocchi, dove a partire dalle 21.30 si esibiranno tre gruppi: Red Moon Heroes, Kickedouts e Freddi Rituali.

Nati all’inizio del 2019, i Red Moon Heroes si formano con l’intento di unire diverse sfumature musicali underground, con un mix di sonorità grezze di stampo garage, pub rock e punk suonati ‘in levare’, ispirandosi a Specials, Clash e Rancid. Nel 2020 si unisce al gruppo l’attuale sassofonista, che contribuisce a creare il ritmo allegro e saltellante che caratterizza la band, in netta contrapposizione con i testi, che parlano di temi attuali, permeati da malcelata critica sociale ed un forte nichilismo decadentista.

Arrivano dalla Spezia i Kickedouts, storica band punk-rock che da quasi 30 anni va e viene sulla scena musicale locale. Nati per gioco nel 1996, periodo d’oro per gli esponenti di questa scena – vedi Peawees e Manges – si fanno conoscere con una demo diventata culto; da qui, la loro storia diventa altalenante, con cambi di formazioni e un filo conduttore che, seppur incoerente, resta sempre marchio di fabbrica. Dopo quasi un decennio di silenzio tornano a farsi vivi e riemergono "come una cometa" dallo Shake Club. Per una notte, quindi, il loro punk tornerà nuovamente protagonista e senza orari di chiusura, lasciandosi alle spalle una lunga pausa di riflessione.

Non hanno bisogno di periodi sabbatici, invece, i Freddi Rituali: un duo di cantautorato synthpop e coldwave, formato nel 2023 da Diego Ballani (voce e testi) e Marco Tosetti (chitarra, synth, programmazione). Dopo aver suonato per vent’anni nella power pop band Made, hanno deciso di dare vita a questo nuovo progetto, largamente ispirato al synthpop britannico dei primi anni Ottanta, alla New Wave italiana di gruppi quali Diaframma e Cccp, e al sound coldwave di formazioni attuali come Vacant Lots e Molchat Doma. I testi introspettivi, il canto emotivo e il sound oscuro e minimale basato sul sofisticato interplay fra chitarra e synth sono gli elementi principali del loro primo omonimo Ep. Chiuderà la serata un dj set; ingresso riservato ai soci Arci.

C.T.