La sfida di Sandro Mascioli e Elisa Antonucci, sarzanese lei e romano lui, a Caniparola: musica e cibo in campagna in alternativa alle serate al mare. Il loro locale si chiama Black and White: "Siamo il locale che mancava nella zona – commentano i proprietari –, abbiamo un’ampia area esterna che ci consente di proporre un vasto repertorio musicale, dal dj alle band dal vivo, parcheggio libero e una gustosa selezione di menù di apericena a buffet per ciascuna serata. Ci siamo lanciati in questa sfida con l’obiettivo di diventare il locale alternativo a due passi dal mare". Entrambi appassionati di musica, si mettono in gioco per la prossima estate, proponendo una serie di eventi già da metà aprile, dal karaoke al palco per le band: questo sabato serata karaoke a cura di Schwarz and Company; sabato 22 musica dal vivo dei Rotta 17. Venerdì 12 maggio ancora musica dal vivo con gli Ora Quattro. Dal 6 maggio ogni sabato il locale si trasforma in discobar, in consolle Adriano Dodici mitico dj dell’Alhambra di Sarzana e fondatore di Radio Mare Imperiale di Tirrenia.