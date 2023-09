Mostra del Cinema Sarzana in vetrina a Venezia

Il cortometraggio “La bellezza dell’Italia minuta” è stato proiettato ieri mattina nel padiglione della Regione Veneto nell’ambito della rassegna cinematografica a Venezia e all’evento ha partecipato anche la sindaca Cristina Ponzanelli dato che la città di Sarzana è la prima tappa di questo viaggio nell’Italia dei centri piccoli e medi spesso fuori dai grandi circuiti turistici ma capaci di enormi potenzialità, prodotto da The Skill Group. La città viene descritta "con il suo sorprendente centro storico, la sua campagna integra e le maestose fortezze che, da avanguardia delle tecniche difensive sono oggi poli museali e culturali per poi proseguire in altre località". Ponzanelli è intervenuta sottolineando che "oltre all’Italia dei grandi circuiti turistici esiste un’Italia straordinaria che è quella dei piccoli borghi e delle città storiche. Il Festival del Cinema di Venezia è un palcoscenico straordinario per Sarzana, simbolo di questa Italia. L’Italia delle città storiche e dei borghi, con Sarzana come simbolo ideale, è un teatro di bellezza unico al mondo, promozione dell’identità e dell’orgoglio della nostra tradizione artigiana, realtà sempre più attraente per il turismo internazionale che ricerca nuovi stimolo oltre le grandi città e le mete mainstream". Il cortometraggio proiettato ieri a Venezia verrà replicato al Teatro degli Impavidi a inizio ottobre.